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Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: 9 раненых

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Николаев, Суббота 04 июня 2022 11:59
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: 9 раненых Фото: оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (ГСЧС)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Досталось Баштанскому району и Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram.

"Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса", - рассказала она.

По ее словам, всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей пострадавших нет.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину", - добавила Замазеева.

Она рассказала, что еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось, ранее российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области 2 июня. Четыре ракеты попали в ранее разрушенный мост.

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