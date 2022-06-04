Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: 9 раненых

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram .

"Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса", - рассказала она.

По ее словам, всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей пострадавших нет.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину", - добавила Замазеева.

Она рассказала, что еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно.