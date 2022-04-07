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Оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя пациентов и персонал больницы №4

Фото: из Мариуполя вывезли персонал и пациентов городской больницы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают депортировать в Россию и "ДНР" жителей блокадного Мариуполя. Военные принудительно вывезли медицинский персонал и пациентов городской больницы №4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что в медицинское учреждение зашли неизвестные вооруженные боевики. Они заставили медиков и пациентов сесть в транспорт оккупантов.

"Что будет дальше с людьми - неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи когда людей отправляли в депрессивные регионы России", - говорится в сообщении.

По словам мэра Вадима Бойченко, оккупанты уже вывезли из Мариуполя по меньшей мере 40 тысяч жителей. Сейчас местные власти пытаются создать единую базу депортированных и механизм для возвращения их в Украину.

"Наша цель - создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко председателем Донецкой областной военной администрации", - заявил Бойченко.

Напомним, что в городе Мангуш оккупанты создали еще один фильтрационный лагерь для людей, которые эвакуируются из Мариуполя.

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