Оккупанты повышают стоимость проезда в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске оккупанты повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бердянск Сейчас ".

"Так, "решением" оккупационной власти с завтрашнего дня тарифы на проезд по городу повысятся до 12 гривен (15 рублей)", - говорится в сообщении.

Кроме того, если раньше льготный проезд в Бердянске стоил 4 гривны, теперь будет стоить 8, то есть 10 рублей. К льготникам оккупанты отнесли: