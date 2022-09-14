ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 14 вересня 2022 12:39
Окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську Фото: окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську (Сергій Шишков)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську окупанти підвищать вартість проїзду у громадському транспорті з 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Так, "рішенням" окупаційної влади з завтрашнього дня тарифи на проїзд по місту підвищаться до 12 гривень (15 рублів)", - йдеться в повідомленні.

Крім того,. якщо раніше пільговий проїзд в Бердянську коштував 4 гривні, відтепер коштуватиме 8, тобто 10 рублів. До пільговиків окупанти віднесли:

  • пенсіонерів за віком;
  • громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї, 2-ї категорій;
  • учасників бойових дій в Афганістані;
  • осіб, які супроводжують дітей-інвалідів та інвалідів 1-ї групи.

Як повідомлялось, на захоплених територіях Донецької області фіксується дефіцит палива на заправках. Причини нестачі палива наразі невідомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні