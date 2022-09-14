Окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську
Фото: окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську (Сергій Шишков)
У тимчасово окупованому Бердянську окупанти підвищать вартість проїзду у громадському транспорті з 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".
"Так, "рішенням" окупаційної влади з завтрашнього дня тарифи на проїзд по місту підвищаться до 12 гривень (15 рублів)", - йдеться в повідомленні.
Крім того,. якщо раніше пільговий проїзд в Бердянську коштував 4 гривні, відтепер коштуватиме 8, тобто 10 рублів. До пільговиків окупанти віднесли:
- пенсіонерів за віком;
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї, 2-ї категорій;
- учасників бойових дій в Афганістані;
- осіб, які супроводжують дітей-інвалідів та інвалідів 1-ї групи.
Як повідомлялось, на захоплених територіях Донецької області фіксується дефіцит палива на заправках. Причини нестачі палива наразі невідомі.
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