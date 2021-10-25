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Оккупанты снова поместили политзаключенного Абдуллаева в ШИЗО, - омбудсмен

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Понедельник 25 октября 2021 10:20
Оккупанты снова поместили политзаключенного Абдуллаева в ШИЗО, - омбудсмен Фото: Теймур Абдуллаев (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Мария Кучерявец

Незаконного осужденного в РФ политзаключенного Теймура Абдуллаева вновь поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана. Он находится там уже четыре дня после того, как вышел неделю назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"Крымский татарин, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев вновь безосновательно помещен в штрафной изолятор! Администрация ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" поместила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления.

"Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь", - подчеркнула Денисова.

Она также рассказала, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина.

Так, Теймур провел в ШИЗО более полутора лет, в том числе - почти два месяца в специальных условиях содержания.

Напомним, летом 2019 года "осужденный" по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт.

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