Оккупанты снова поместили политзаключенного Абдуллаева в ШИЗО, - омбудсмен
Незаконного осужденного в РФ политзаключенного Теймура Абдуллаева вновь поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана. Он находится там уже четыре дня после того, как вышел неделю назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
"Крымский татарин, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев вновь безосновательно помещен в штрафной изолятор! Администрация ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" поместила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - написала Денисова.
Омбудсмен отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления.
"Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь", - подчеркнула Денисова.
Она также рассказала, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина.
Так, Теймур провел в ШИЗО более полутора лет, в том числе - почти два месяца в специальных условиях содержания.
Напомним, летом 2019 года "осужденный" по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт.