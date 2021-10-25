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Окупанти знову помістили політв’язня Абдуллаєва до ШІЗО, - омбудсмен

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Понеділок 25 жовтня 2021 10:20
Окупанти знову помістили політв’язня Абдуллаєва до ШІЗО, - омбудсмен Фото: Теймур Абдуллаєв (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Марія Кучерявець

Незаконного засудженого в РФ політв'язня Теймура Абдуллаєва знову помістили у штрафний ізолятор колонії Башкортостану. Він перебуває там вже чотири дні після того, як вийшов тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"Кримський татарин, незаконно засуджений країною-агресором РФ, Теймур Абдуллаєв знову безпідставно поміщений в штрафний ізолятор! Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією", - написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску.

"Це прирівнюється до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя", - підкреслила Денісова.

Вона також розповіла, що адміністрація установи систематично порушує права кримського татарина.

Так, Теймур провів в ШІЗО понад півтора року, у тому числі - майже два місяці у спеціальних умовах утримання.

Нагадаємо, влітку 2019 року "засуджений" по першому Сімферопольському "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс у російському слідчому ізоляторі інсульт.

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