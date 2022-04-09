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Оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА

Фото: Андрей Путилов (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 апреля российские военные в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова. Оккупанты в масках увезли его в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Telegram.

"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича", - написал Геращенко.

Напомним, недавно мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные имеют на местных активистов и военных всю информацию.

Добавим, российские оккупанты продолжают похищать городских голов в Херсонской области. Недавно стало известно о похищении мэра Таврическая Николая Ризака.

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