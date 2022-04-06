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Оккупанты похищают людей по определенным спискам, - депутат Херсонского облсовета

Фото: Оккупанты похищают людей по определенным спискам (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что сообщения о похищении людей российскими оккупантами приходят почти из всех временно оккупированных мест. При этом российские войска используют определенные списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Оккупанты идут по каким-то спискам. Непонятно, где они их взяли, но они есть. И теперь они преследуют всех, кто может противостоять оккупанту: с оружием в руках или информационным оружием", - заявил депутат.

Напомним, ранее мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что у оккупантов есть информация на местных активистов и военных.

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