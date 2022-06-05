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Оккупанты планируют вывозить жителей Херсона на "расчистку" Мариуполя, - Денисова

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Мариуполь, Воскресенье 05 июня 2022 14:25
Оккупанты планируют вывозить жителей Херсона на "расчистку" Мариуполя, - Денисова Фото: жителей Херсона хотят вывозить на "расчистку" Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные планируют привлечь жителей временно оккупированного Херсона для "расчистки" Мариуполя. В обмен людям обещают испорченные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал экс-омбудсмена Людмилы Денисовой.

В Херсоне оккупанты открыли филиал "Единой России", где собирают паспортные данные местных жителей. Один из представителей самопровозглашенной власти заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". В обмен людям предлагают пару банок просроченной тушенки.

"То есть для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев, жителей оккупированного Херсона", - говорится в сообщении.

Действия российских оккупантов нарушают ряд норм международного права, в том числе и Женевскую конвенцию.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсоне начали грабить торговые центры.

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