Оккупанты планируют снести мариупольскую "Азовсталь"

Российские оккупанты и главари так называемой "ДНР" хотят снести мариупольскую "Азовсталь". На ее месте планируют сделать парковую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя .

"В "ДНР" планируют снести "Азовсталь". Для чего? В ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что "Азовсталь" - это уникальный промышленный объект. Металлургический комбинат полного цикла обеспечивает 10 тысяч рабочих мест, миллиарды долларов в бюджет и качественную продукцию. В частности, 7 тысяч тонн стали, 6 млн тонн чугуна и 4,5 млн тонн металлопроката.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что главари "ДНР" хотят восстановить завод имени Ильича, а на месте "Азовстали" открыть парковую зону.