UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты планируют снести мариупольскую "Азовсталь"

Фото: оккупанты хотят снести "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты и главари так называемой "ДНР" хотят снести мариупольскую "Азовсталь". На ее месте планируют сделать парковую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

"В "ДНР" планируют снести "Азовсталь". Для чего? В ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что "Азовсталь" - это уникальный промышленный объект. Металлургический комбинат полного цикла обеспечивает 10 тысяч рабочих мест, миллиарды долларов в бюджет и качественную продукцию. В частности, 7 тысяч тонн стали, 6 млн тонн чугуна и 4,5 млн тонн металлопроката.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что главари "ДНР" хотят восстановить завод имени Ильича, а на месте "Азовстали" открыть парковую зону.

Напомним, что "Азовсталь" стала главной точкой сопротивления и обороны украинских защитников Мариуполя.

Сейчас начался процесс эвакуации защитников из "Азовстали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольАзовсталь