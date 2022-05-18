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Оккупанты планируют снести мариупольскую "Азовсталь"

Новина українською →
Мариуполь, Среда 18 мая 2022 14:43
Оккупанты планируют снести мариупольскую "Азовсталь" Фото: оккупанты хотят снести "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты и главари так называемой "ДНР" хотят снести мариупольскую "Азовсталь". На ее месте планируют сделать парковую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

"В "ДНР" планируют снести "Азовсталь". Для чего? В ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что "Азовсталь" - это уникальный промышленный объект. Металлургический комбинат полного цикла обеспечивает 10 тысяч рабочих мест, миллиарды долларов в бюджет и качественную продукцию. В частности, 7 тысяч тонн стали, 6 млн тонн чугуна и 4,5 млн тонн металлопроката.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что главари "ДНР" хотят восстановить завод имени Ильича, а на месте "Азовстали" открыть парковую зону.

Напомним, что "Азовсталь" стала главной точкой сопротивления и обороны украинских защитников Мариуполя.

Сейчас начался процесс эвакуации защитников из "Азовстали".

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