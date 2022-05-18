Окупанти планують знести маріупольську "Азовсталь"

Російські окупанти та ватажки так званої "ДНР" хочуть знести маріупольську "Азовсталь". На її місці планують зробити паркову зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя .

"В "ДНР" планують знести "Азовсталь". Навіщо? У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що "Азовсталь" - це унікальний промисловий об'єкт. Металургійний комбінат повного циклу забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів в бюджет та якісну продукцію. Зокрема, 7 тисяч тонн сталі, 6 млн тонн чавуну та 4,5 млн тонн металопрокату.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що ватажки "ДНР" хочуть відновити завод імені Ілліча, а на місці "Азовсталі" відкрити паркову зону.