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Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупационные власти оценили ущерб от наводнения в Крыму в 5,5 млрд рублей (около 2,1 млрд гривен). В Ялте от разгула стихии пострадали более 100 улиц, Керчи - почти 30.

Об этом сообщил представитель "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Ялте пострадали 109 улиц, протяженность около 130 километров. На их восстановление потребуется потратить приблизительно 4,2 млрд рублей (1,6 млрд гривен).

В Керчи пострадали 28 улиц (17 километров). Ориентировочная стоимость восстановительных работ - 760 млн рублей (285 млн гривен).

Ремонту также подлежат дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить около 400 млн рублей (150 млн гривен).

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней шли сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

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КрымнаводнениеЯлта