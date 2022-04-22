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Оккупанты отпустили главу ОТГ в Херсонской области. Он был старшим гумколонны

Фото: оккупанты отпустили главу ОТГ в Херсонской области (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные освободили главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука. Он возглавлял гумколонну, которую вчера не пропустили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты.

"Глава Нововоронцовской ТГ Владимир Марчук уже дома. Сейчас он в безопасности, чувствует себя нормально. Он был задержан вчера, во время организации гуманитарных коридоров из Высокополья, Миролюбовки и Нововознесенска", - написал Лагута.

Как напомнил глава ОВА, Владимир Марчук был старшим гуманитарной колонны, но несмотря на все договоренности, оккупанты так и не пропустили автобусы с людьми, а самого главу Нововоронцовской ОТГ захватили в заложники.

"Сейчас продолжаем работу по освобождению всех пленных жителей Херсонщины", - добавил Лагута.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что оккупанты сорвали работу согласованного гуманитарного коридора из Херсонской области, а также задержали старшего колонны, председателя Нововоронцовской общины.

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