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Оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (видео)

Фото: оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После ночного удара ВСУ по российской базе в захваченном Мелитополе оккупанты решили отомстить и выпустили ракету по жилым домам города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область. Через несколько минут после точного обстрела военной базы Акимовского района они выпустили ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена", - рассказал он.

По словам главы города, один житель пострадал и находится в больнице.

"Около 10 гражданских домов получили разрушения. Жители успели снять, как ракета рашистов летит с юга на север Мелитополя", - добавил Федоров, показав эти кадры.

Как сообщалось, в Мелитополе ночью раздались мощные взрывы, которые слышал весь город. Произошло попадание в одну из российских военных баз, которую россияне в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

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Мелитополь