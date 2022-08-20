Оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (видео)

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область. Через несколько минут после точного обстрела военной базы Акимовского района они выпустили ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена", - рассказал он.

По словам главы города, один житель пострадал и находится в больнице.

"Около 10 гражданских домов получили разрушения. Жители успели снять, как ракета рашистов летит с юга на север Мелитополя", - добавил Федоров, показав эти кадры.