Окупанти помстилися за удар ЗСУ по базі в Мелітополі, обстрілявши місто (відео)

Після нічного удару ЗСУ по російській базі в захопленому Мелітополі окупанти вирішили помститися та випустили ракету по житловим будинкам міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області. Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житловим будинкам в районі вулиць Українська та Герцена", - розповів він.

За словами очільника міста, один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні.

"Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування. Мешканці встигли зафільмувати, як ракета рашистів летить з півдня на північ Мелітополя", - додав Федоров, показавши ці кадри.