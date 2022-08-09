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Оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города

Фото: оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Иван Носальский

Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главу республики" Леонида Пасечника, которое приводит ТАСС.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - заявил он.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов.

Стоит заметить, что представители Украины, в том числе глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами в результате постоянных обстрелов.

Напомним, 8 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские бойцы отступили из Попасной Луганской области.

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