Оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города

Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главу республики" Леонида Пасечника, которое приводит ТАСС .

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - заявил он.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов.

Стоит заметить, что представители Украины, в том числе глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами в результате постоянных обстрелов.