ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города

Новина українською →
Луганская область, Вторник 09 августа 2022 20:54
Оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города Фото: оккупанты отказываются восстанавливать Попасную после уничтожения города (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Иван Носальский

Боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главу республики" Леонида Пасечника, которое приводит ТАСС.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - заявил он.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов.

Стоит заметить, что представители Украины, в том числе глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, уже не раз заявляли о практически полном уничтожении Попасной россиянами в результате постоянных обстрелов.

Напомним, 8 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские бойцы отступили из Попасной Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНР Попасная Война России против Украины
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины