Окупанти відмовляються відновлювати Попасну після знищення міста

Бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "главу республіки" Леоніда Пасічника, яке наводить ТАСС .

"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не прийнято", - заявив він.

При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.

Варто зауважити, що представники України, зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вже не раз заявляли про практично повне знищення Попасної росіянами внаслідок постійних обстрілів.