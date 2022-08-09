Окупанти відмовляються відновлювати Попасну після знищення міста
Бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "главу республіки" Леоніда Пасічника, яке наводить ТАСС.
"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не прийнято", - заявив він.
При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.
Варто зауважити, що представники України, зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вже не раз заявляли про практично повне знищення Попасної росіянами внаслідок постійних обстрілів.
Нагадаємо, 8 травня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що українські бійці відступили з Попасної Луганської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.