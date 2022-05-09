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Оккупанты после отъезда колонны ООН снова штурмовали "Азовсталь", - советник мэра

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Мариуполь, Понедельник 09 мая 2022 10:46
Оккупанты после отъезда колонны ООН снова штурмовали "Азовсталь", - советник мэра Фото: оккупанты снова атаковали "Азовсталь" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают атаковать мариупольскую "Азовсталь". После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области войска РФ вновь попытались прорваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм Азовстали. В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации", - говорится в сообщении.

Однако украинские защитники остановили оккупантов и отбили очередную вражескую атаку.

Напомним, по данным полка "Азов", который обороняет Мариуполь, бойцы ликвидировали в блокадном городе более 2500 российских оккупантов и еще 5000 ранили.

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Мариуполь Азовсталь Война России против Украины ООН
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