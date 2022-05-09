ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти після від'їзду колони ООН знову штурмували "Азовсталь", - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 09 травня 2022 10:46
Окупанти після від'їзду колони ООН знову штурмували "Азовсталь", - радник мера Фото: окупанти знову атакували "Азовсталь" у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують атакувати маріупольську "Азовсталь". Після виїзду колони ООН за межі Донецької області війська РФ знову спробували прорватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм Азовсталі. Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації", - йдеться у повідомленні.

Проте українські захисники зупинили окупантів та відбили чергову ворожу атаку.

Нагадаємо, за даними полку "Азов", який обороняє Маріуполь, бійці ліквідували у блокадному місті понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Азовсталь Війна Росії проти України ООН
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта