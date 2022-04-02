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Оккупанты объявили "национализацию" на захваченной части Донецкой области

Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Оккупанты из так называемой "Донецкой народной республики" объявили "национализацию" украинского имущества на новых захваченных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в собственность "ДНР" якобы переходит все движимое и недвижимое имущество, которое находилось в государственной или коммунальной собственности Украины. Под "национализацию" попадают объекты здравоохранения, образования и науки, спасательных служб (включая их жилищный фонд), объекты государственного жилищного фонда, в том числе общежития.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала введение санкций против так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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