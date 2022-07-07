Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду: повреждена линия электропередач
Фото: россияне снова бьют по Криворожскому району (facebook.com/DSNSKyiv)
В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги и обстрелы. Оккупанты открывали огонь по Криворожскому району.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Под обстрелами оказалась Зеленодольская громада.
"В Марьянском повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Люди не пострадали", - сообщил глава ОВА.
В других районах области в эту минуту спокойно.
Напомним, оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.
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