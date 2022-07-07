Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду: повреждена линия электропередач

В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги и обстрелы. Оккупанты открывали огонь по Криворожскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Под обстрелами оказалась Зеленодольская громада.

"В Марьянском повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Люди не пострадали", - сообщил глава ОВА.

В других районах области в эту минуту спокойно.

Напомним, оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

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