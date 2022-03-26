Оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира, двух корректировщиков огня задержали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

По словам городского головы, у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударила Российская Федерация.

"Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно заброшенных в город, ждут этот "русский мир", - сказал мэр города.