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Оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира, двух корректировщиков огня задержали

Фото: Оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира, двух корректировщиков огня задержали (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Житомир из-за двух наводчиков попала вражеская ракета, достигшей военной цели. Их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

По словам городского головы, у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударила Российская Федерация.

"Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно заброшенных в город, ждут этот "русский мир", - сказал мэр города.

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Житомир