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Оккупанты обстреляли центр Золотого. Есть погибшие и раненые

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Луганская область, Воскресенье 17 апреля 2022 16:18
Оккупанты обстреляли центр Золотого. Есть погибшие и раненые Фото: Последствия обстрелов в Луганской области (t.me/s/UkraineNow)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о целенаправленном ударе российских войск по жилому кварталу Золотого. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Луганской ОГА в Facebook.

Глава области убежден, что войска РФ пошли на "умышленное убийство людей". Рядом с жилыми домами нет ни одного объекта в сфере обороны.

"Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – заявил Гайдай.

В данный момент известно о по меньшей мере двух погибших горожанах. Еще четверо жителей Золотого получили ранения разной тяжести.

К слову, глава Луганской ОВА озвучил количество горожан в Северодонецке.

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