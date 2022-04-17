ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли центр Золотого. Є загиблі та поранені

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 17 квітня 2022 16:18
Окупанти обстріляли центр Золотого. Є загиблі та поранені Фото: Наслідки обстрілів на Луганщині (t.me/s/UkraineNow)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про цілеспрямований удар російських військ по житловому кварталу Золотого. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Луганської ОДА у Facebook.

Очільник області переконаний, що війська РФ пішли на "навмисне вбивство людей". Поруч із житловими будинками немає жодного об'єкту зі сфери оборони.

"Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт", – заявив Гайдай.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих містян. Ще четверо мешканців Золотого отримали поранення різної важкості.

До слова, голова Луганської ОВА озвучив кількість містян у Сєвєродонецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Луганская ОГА Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв