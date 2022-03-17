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Оккупанты обстреляли село Новые Петровцы под Киевом: погиб ребенок, четыре человека травмированы

Фото: оккупанты обстреляли село Новые Петровцы под Киевом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в селе Новые Петровцы Киевской области. В результате чего погиб ребенок, еще четыре человека тяжело травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрей Небытова во время брифинга.

"17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты осуществили обстрел жилых домов на Вышгородщине. В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек. На месте происшествия работают медики и полицейские, которые фиксируют последствия обстрела", - рассказал Небытов.

По его словам, до этого под вражеский обстрел также попало и село Лютеж.

"В огне и руинах школа, жилые дома и магазины. В очередной раз целями артобстрелов оккупантов стали социальные и гражданские объекты. 16 марта из тяжелой артиллерии враг ударил по селу Лютеж. Загорелись жилые дома, разрушена гражданская инфраструктура. Рядом не было ни одного военного или стратегического объекта. Циничный прицельный огонь по мирному населению!"- добавил Небытов.

Напомним, сегодня во время эвакуации людей в Киевской области оккупанты обстреливали колонну из танков, двое полицейских погибли.

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