Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области: били из "Градов" и "Ураганов"

Ночь в Днепропетровской области была неспокойной. Оккупанты обстреляли село Великие Костромки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По его данным, российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду.
"Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично осталось без света и газа", - говорится в сообщении.
Напомним, прошлой ночью, 18 мая, в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары.
Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших.
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