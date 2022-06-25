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Оккупанты обстреляли из РСЗО несколько громад в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Суббота 25 июня 2022 03:52
Оккупанты обстреляли из РСЗО несколько громад в Днепропетровской области Фото: Оккупанты обстреляли из РСЗО несколько громад в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За сутки россияне обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую громады в Днепропетровской области. Без потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook.

Как отмечается, Широковскую и Гречаноподовскую громады оккупанты обстреляли из РСЗО.

На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Большой Костроме.

По словам Вилкула, также россияне вечером обстреляли Зеленодольск.

Напомним, 18 июня российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога.

Также россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ.

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Днепропетровская область
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