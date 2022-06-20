Оккупанты обстреляли приграничные районы на севере Украины: выпустили 45 снарядов

В понедельник, 20 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области из артиллерии. Враг выпустил 45 снарядов по Шосткинскому и Новгород-Северскому районам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпрогранслужбы Украины.

По данным ведомства, утром враг трижды обстрелял приграничные регионы Украины.

"Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия рашистов вела со стороны российской деревни Зерновое. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района. Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.