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Окупанти обстріляли прикордонні райони на півночі України: випустили 45 снарядів

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 10:30
Окупанти обстріляли прикордонні райони на півночі України: випустили 45 снарядів Фото: ворог обстріляв прикордонні райони на півночі України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 20 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Сумську та Чернігівську області з артилерії. Ворог випустив 45 снарядів по Шосткинському та Новгород-Сіверському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

За даними відомства, вранці ворог тричі обстріляв прикордонні регіони України.

"Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села Зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району. Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, жертв і руйнувань в результаті цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ракетних і артилерійських ударів по Харківській області. В результаті обстрілу поранення отримали троє дітей.

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