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Оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске, которые развозили помощь гражданским

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Луганская область, Воскресенье 10 апреля 2022 11:07
Оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске, которые развозили помощь гражданским Фото: оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске Луганской области патрульные попали под обстрел российских оккупантов. Это произошло во время того, как полицейские развозили местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения из убежишь попали под обстрел", - написал гайдай.

По его словам, это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода.

"Тем не менее, россияне не остановили их - жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты питания. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается риском для жизни.

Напомним, сегодня глава Луганской области сообщил, что в середине города Рубежное Луганской области начался позиционный бой. Тем временем российские войска могут осуществить наступление на Северодонецк со стороны оккупированного Счастья.

Добавим, российские оккупанты обстреляли в Северодонецке здание средней школы и две жилые многоэтажки. В результате произошли пожары в домах.

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