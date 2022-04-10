ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську, які розвозили допомогу цивільним

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 10 квітня 2022 11:07
Окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську, які розвозили допомогу цивільним Фото: окупанти обстріляли патрульних в Лисичанську (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську Луганської області патрульні потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося під час того, як поліцейські розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав 'гайдай.

За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.

"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєвєродонецьком", - розповів Гайдай.

Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.

Нагадаємо, сьогодні очільник Луганської області повідомив, що в середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.

Додамо, російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ Війна Росії проти України
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну