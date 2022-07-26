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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: появились подробности

Фото: Оккупанты обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты обстреляли утром Харьков и Чугуев. Повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

Как сообщается, оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района.

В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.

По предварительным данным, областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.

В то же время оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской громаде, пострадал жилой дом.

В Балаклейской громаде в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

"ВСУ удерживают позиции. Несмотря на то, что россияне поливают наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор по всем направлениям. В том числе и стратегическом – Изюмском", - говорится в сообщении.

Также военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка - Дементиевка.

Напомним, утром оккупанты также нанесли удар по Одесской области. Россия применила самолеты стратегической авиации.

В Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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Харьков