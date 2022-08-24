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Оккупанты обстреляли еще один район Харькова

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Харьков, Среда 24 августа 2022 01:26
Оккупанты обстреляли еще один район Харькова Фото: оккупанты обстреляли еще один район Харькова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Под обстрелом оккупантов оказался Новобаварский район Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По его словам, что "прилеты" были сразу по нескольким адресам.

"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", - сообщил Терехов.

Отметим, что оккупанты с вечера уже четыре раза обстреляли Харьков. Был "прилет" в Шевченковский района, там начался пожар.

Позже враг ударил по Запорожью. Там зафиксированы "прилеты" в двух районах. Были слышны звуки взрывов в Днепре.

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