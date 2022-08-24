Оккупанты обстреляли еще один район Харькова
Фото: оккупанты обстреляли еще один район Харькова (Getty Images)
Под обстрелом оккупантов оказался Новобаварский район Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
По его словам, что "прилеты" были сразу по нескольким адресам.
"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", - сообщил Терехов.
Отметим, что оккупанты с вечера уже четыре раза обстреляли Харьков. Был "прилет" в Шевченковский района, там начался пожар.
Позже враг ударил по Запорожью. Там зафиксированы "прилеты" в двух районах. Были слышны звуки взрывов в Днепре.
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