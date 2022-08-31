Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и раненый

Российские оккупационные войска в ночь на 31 августа накрыли "Градами" и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы местной ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты дважды нанесли удар по городу Никополь. В результате обстрела ранения получила 57-летняя женщина. Она госпитализирована, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
"Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс", - рассказал Резниченко.
Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов, 117 оккупантов и более 30 единиц техники.
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