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Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и раненый

Фото: оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в ночь на 31 августа накрыли "Градами" и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы местной ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты дважды нанесли удар по городу Никополь. В результате обстрела ранения получила 57-летняя женщина. Она госпитализирована, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс", - рассказал Резниченко.

Фото: последствия обстрелов Никополя в ночь на 31 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)
Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в Мировской общине обошлось без пострадавших.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов, 117 оккупантов и более 30 единиц техники.

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Днепропетровская областьРоссийская ФедерацияНикополь