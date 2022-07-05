Оккупанты обстреляли Черниговскую область из РСЗО и артиллерии

Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области из РСЗО и артиллерии. Зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса .

"Час назад россияне обстреляли территорию близ села Блешня (Семеновская община). Есть 40 взрывов - прилетов (вероятно стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее оккупанты из минометов обстреляли приграничные районы Сумской области.

Также сообщалось, что в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

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