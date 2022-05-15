Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. Помощь раненым оказывали в разбитом здании

Вечером в субботу, 15 мая, российские военные попали в больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, которые остались в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"За минувшие сутки орки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Гатали по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - рассказал он.
По его словам, только за вечер ранений получили сразу 9 мирных жителей города.
"Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", - добавил Гайдай.
Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты за минувшие сутки, 15 мая, обстреляли завод "Азот", техникум и большое количество многоэтажек. Ранения получили четыре человека.
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