Оккупанты обстреляли автомобиль с людьми под Херсоном: в прокуратуре открыли производство

В понедельник, 1 августа, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль вблизи села Долговое Херсонской области, где находились 8 человек. В прокуратуре открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате обстрела 3 человека погибли, еще 5 человек получили многочисленные травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 августа военные страны-агрессора вблизи села Долговое Бериславского района Херсонской области обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились 8 человек.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Напомним, ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.

Также российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в оккупированном Изюме Харьковской области. Один человек погиб, 10 ранены.

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