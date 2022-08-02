UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли автомобиль с людьми под Херсоном: в прокуратуре открыли производство

Фото: оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Херсонской области (иллюстрация/
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 1 августа, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль вблизи села Долговое Херсонской области, где находились 8 человек. В прокуратуре открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 1 августа военные страны-агрессора вблизи села Долговое Бериславского района Херсонской области обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились 8 человек.

"В результате обстрела 3 человека погибли, еще 5 человек получили многочисленные травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Напомним, ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.

Также российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в оккупированном Изюме Харьковской области. Один человек погиб, 10 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область