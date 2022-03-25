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Оккупанты обстреливают Винницкую область из ракет. Жителей призывают прятаться в убежищах

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Винницкая область, Пятница 25 марта 2022 18:58
Оккупанты обстреливают Винницкую область из ракет. Жителей призывают прятаться в убежищах Фото: Оккупанты обстреливают Винницкую область из ракет (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Винницкая область находится под ракетным обстрелом российских войск. Жителей региона просят не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Винницкой ОГА Сергея Борзова в Facebook.

"Мы находимся под ракетным обстрелом. Поэтому сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги – спускайтесь в укрытия и бомбоубежища", - заявил он.

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