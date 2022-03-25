Оккупанты обстреливают Винницкую область из ракет. Жителей призывают прятаться в убежищах
Фото: Оккупанты обстреливают Винницкую область из ракет (facebook.com)
Винницкая область находится под ракетным обстрелом российских войск. Жителей региона просят не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в убежищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Винницкой ОГА Сергея Борзова в Facebook.
"Мы находимся под ракетным обстрелом. Поэтому сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги – спускайтесь в укрытия и бомбоубежища", - заявил он.
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