Оккупанты после обеда обстреляли Никопольский район: что известно

В пятницу, 19 августа, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской области Валентина Резниченко.

"Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Предварительно ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице", - рассказал он.

По словам Резниченко, в городе есть разрушения зданий.

"Выведена из строя линия электропередач. Ударил враг и по Мировской общине. Последствия выясняются", - добавил он.