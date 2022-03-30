Оккупанты ночью трижды ударили по промышленным объектам Хмельницкой области

Кроме того, вчера днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов.

"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС", - сообщил Гамалий.

По его словам, информация о пострадавших проверяется.

Между тем, как рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, российские войска нанесли, в частности, удар и по городу.

"Ситуация по состоянию на 8:00 30 марта в общине контролируемая. Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко", - написал Симчишин.