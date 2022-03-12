Оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь, - Денисенко
Фото: Советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь. Также были слышна стрельба на окраинах Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона.
"Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киеве стрельбу", - сказал Денисенко.
Он отметил, что расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала на Закарпатье.
Отметим, что в соцсетях также сообщают о ночном обстреле Николаева.