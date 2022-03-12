Оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь, - Денисенко

Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь. Также были слышна стрельба на окраинах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона .

Отметим, что в соцсетях также сообщают о ночном обстреле Николаева.

Он отметил, что расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала на Закарпатье.

"Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киеве стрельбу", - сказал Денисенко.

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