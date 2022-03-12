Окупанти вночі обстрілювали Харків і Маріуполь, - Денисенко

Російські окупанти вночі обстрілювали Харков та Маріуполь. Також було чути стрілянину на околицях Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону .

Відмітимо, що в соцмережах також повідомляють про нічний обстріл Миколаєва.

Він зазначив, що розширилася географія роботи сирен повітряної тривоги. Вперше вона спрацювала на Закарпатті.

"Ми знаємо, що вночі обстрілювали Харків, обстрілювали Маріуполь. Ми чуємо на західній околиці Києві стрілянину", - сказав Денисенко.

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