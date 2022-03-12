Окупанти вночі обстрілювали Харків і Маріуполь, - Денисенко
Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Російські окупанти вночі обстрілювали Харков та Маріуполь. Також було чути стрілянину на околицях Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.
"Ми знаємо, що вночі обстрілювали Харків, обстрілювали Маріуполь. Ми чуємо на західній околиці Києві стрілянину", - сказав Денисенко.
Він зазначив, що розширилася географія роботи сирен повітряної тривоги. Вперше вона спрацювала на Закарпатті.
Відмітимо, що в соцмережах також повідомляють про нічний обстріл Миколаєва.