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Окупанти вночі обстрілювали Харків і Маріуполь, - Денисенко

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Київ, Субота 12 березня 2022 06:57
Окупанти вночі обстрілювали Харків і Маріуполь, - Денисенко Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстрілювали Харков та Маріуполь. Також було чути стрілянину на околицях Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

"Ми знаємо, що вночі обстрілювали Харків, обстрілювали Маріуполь. Ми чуємо на західній околиці Києві стрілянину", - сказав Денисенко.

Він зазначив, що розширилася географія роботи сирен повітряної тривоги. Вперше вона спрацювала на Закарпатті.

Відмітимо, що в соцмережах також повідомляють про нічний обстріл Миколаєва.

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