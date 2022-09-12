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Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: мэр показал последствия

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Донецк, Понедельник 12 сентября 2022 13:39
Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: мэр показал последствия Фото: оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают осбтреливать Славянск. Ночью враг нанес ракетные удары по жилым домам и территории кирпичного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

Фото: последствия российского обстрела Славянска (facebook.com/Vadymlyakh)

"В результате ночных обстрелов пострадали частные дома на ул. Ярослава Мудрого. Также был прилет на территорию кирпичного завода", - написал он.

К счастью, в результате ударов никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

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