Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: мэр показал последствия
Российские войска продолжают осбтреливать Славянск. Ночью враг нанес ракетные удары по жилым домам и территории кирпичного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.
Фото: последствия российского обстрела Славянска (facebook.com/Vadymlyakh)
"В результате ночных обстрелов пострадали частные дома на ул. Ярослава Мудрого. Также был прилет на территорию кирпичного завода", - написал он.
К счастью, в результате ударов никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.
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