Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: мэр показал последствия

Российские войска продолжают осбтреливать Славянск. Ночью враг нанес ракетные удары по жилым домам и территории кирпичного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

Фото: последствия российского обстрела Славянска (facebook.com/Vadymlyakh)

"В результате ночных обстрелов пострадали частные дома на ул. Ярослава Мудрого. Также был прилет на территорию кирпичного завода", - написал он.