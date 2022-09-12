Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: мер показав наслідки

Російські війська продовжують осбтрелювати Слов'янськ. Вночі ворог завдав ракетних ударів по житлових будинках та території цегельного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

Фото: наслідки російського обстрілу Слов'янська (facebook.com/Vadymlyakh)

"В результаті нічних обстрілів постраждали приватні будинки на вул. Ярослава Мудрого. Також був приліт на територію цегельного заводу", - написав він.