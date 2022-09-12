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Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: мер показав наслідки

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Донецьк, Понеділок 12 вересня 2022 13:39
Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: мер показав наслідки Фото: окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують осбтрелювати Слов'янськ. Вночі ворог завдав ракетних ударів по житлових будинках та території цегельного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

Фото: наслідки російського обстрілу Слов'янська (facebook.com/Vadymlyakh)

"В результаті нічних обстрілів постраждали приватні будинки на вул. Ярослава Мудрого. Також був приліт на територію цегельного заводу", - написав він.

На щастя, в результаті ударів ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.

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Слов'янськ ракетный удар
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