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Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие

Новина українською →
Миргород, Суббота 09 апреля 2022 08:52
Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду (perild com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области. Вследствие чего имеются значительные разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - написал он.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в частности 2 апреля.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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