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Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре

Фото: в Днепре оккупанты обстреляли воинскую часть (фото t.me/Tsaplienko)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные силы обстреляли воинскую часть вблизи Днепра. Армия РФ нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра", - отметил глава области.

В результате удара произошли серьезные разрушения. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей.

Напомним, что вечером и ночью украинские военные уничтожили несколько российских дронов в Одесской области.

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