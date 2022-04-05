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Окупанти завдали авіаударів по Краматорську. Пошкоджено залізницю

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Краматорськ, Вівторок 05 квітня 2022 08:58
Окупанти завдали авіаударів по Краматорську. Пошкоджено залізницю Фото: окупанти пошкодили залізницю в Краматорську (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська в ніч на 5 квітня завдали кілька авіаударів по Краматорську (Донецька область). В результаті пошкоджена залізниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Після нічних авіаударів було пошкоджено залізничне полотно. Займаємося. За термінами поки незрозуміло. Буде щось відомо детальніше - відразу повідомлю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Попасній та Рубіжному Луганської області тривають вуличні бої з противником. Російські війська щільно обстрілюють міста і не припиняють атаки.

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