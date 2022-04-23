Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая, - Арестович

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных в рамках парадов, посвященных 9 мая, сразу в нескольких городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"По некоторым данным, они хотят наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. Это военное преступление. Но об этом мало кто знает. Если они это сделают, то пусть "держатся". На "День победы". Будет горе. Будет парад пленных - ждите", - резко подчеркнул Арестович.
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