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Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая, - Арестович

Алексей Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных в рамках парадов, посвященных 9 мая, сразу в нескольких городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"По некоторым данным, они хотят наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. Это военное преступление. Но об этом мало кто знает. Если они это сделают, то пусть "держатся". На "День победы". Будет горе. Будет парад пленных - ждите", - резко подчеркнул Арестович.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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